Te druk op Intensive Care in Zwols ziekenhuis, coronapatiënten verplaatst naar Groningen

Archieffoto: 112groningen.nl

Voor het eerst in weken zijn er zaterdag weer coronapatiënten verplaatst naar Groningen omdat het te druk is op een IC-afdeling. Dat meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg, het LNAZ.

Het gaat om het Isala ziekenhuis in Zwolle. Daar werd het zaterdag te druk op de Intensive Care. “Dat betekent dat we patiënten vanuit Zwolle verplaatst hebben naar Groningen, maar ook naar Rotterdam en Dordrecht”, vertelt Ernst Kuiper van het LNAZ. Zwolle is op dit moment de enige plek in het land waar de IC het niet meer aan kan. In de omgeving van Zwolle worden de afgelopen periode veel coronabestemmingen vastgesteld. In de gemeente Staphorst gaat het bijvoorbeeld om 1.918,9 positieve testen in de afgelopen zeven dagen per 100.000 inwoners. In Zwartewaterland ligt dit aantal op 595,1 en in Raalte op 312,9. Alleen in de gemeente Staphorst werden in de afgelopen week al tien ziekenhuisopnames gemeld.

Het RIVM liet zaterdagochtend al weten dat de druk op de IC’s in het land de komende maanden flink kan gaan toenemen. Uit modellen blijkt dat er deze winter maximaal tussen de 400 en 800 coronapatiënten op de IC terecht gaan komen. Daar komen 500 normale IC-patiënten bij, waarbij in het meest ongunstige geval tegelijkertijd dus 1.300 patiënten op de IC liggen. De maximale capaciteit in de IC’s ligt nu op 1.350 patiënten. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de ziekenhuizen gevraagd om zich voor te bereiden op nog meer patiënten.