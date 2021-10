TakeRoot Festival maakt line-up compleet

nieuws

Garrett T Capps is één van de headliners op het TakeRoot Festival. Foto: TakeRoot Festival

Het programma voor de 23e editie van het TakeRoot Festival, wat op zaterdag 6 november plaats gaat vinden in de binnenstad van Groningen, is met zes laatste acts compleet. Dat maakte de organisatie van het festival donderdagmiddag bekend.

Israel Nash, Diana Jones, Adrian Crowley, Holly Macve, Don Dilego en de Dawn Brothers maken het programma voor deze downtowneditie compleet. Eerder werden Courtney Marie Andrews, Garrett T Capps & Los Rippers, Malford Milligan & The Southern Aces, The Colorist Orchestra & Howe Gelb, Black Lips, Native Harrow, Jesse Malin, Heather Valley, Natalie Bergman, Tim Knol & Blue Grass Boogiemen, David Keenan en de Songwriter Circle met Tim Knol, Tangarine en Judy Blank al aangekondigd. The Ghost of Paul Revere heeft helaas hun komst naar TakeRoot Downtown afgezegd.

Het jaarlijkse festival voor Past, Present & Upcoming American Music vindt dit jaar niet plaats in De Oosterpoort, maar in de Groningse binnenstad, waar op zes locaties achttien acts te zien zijn. De acts zijn te zien in de Stadsschouwburg, Grand Theatre, Vera, Huize Maas, Der Aa-theater en de Lutherse Kerk.