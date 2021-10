Syrisch vluchtelingenkoor uit Stad krijgt tienduizend euro voor filmproject

nieuws

Foto via Provincie Groningen

Een koor met voormalige Syrische vluchtelingen en inwoners van de Groninger wijk Kostverloren gaan samenwerken aan het korte filmproject ‘Zayn’. De provincie Groningen draagt 10.000 euro subsidie bij aan het filmproject.

In de film van 15 minuten delen de voormalige vluchtelingen hun ervaringen in de Nederlandse samenleving. In deze film gaan de makers dieper in op wat de nieuwkomers verbindt en onderscheidt in een gepolariseerde samenleving.

Naast het koor werken ook inwoners van Kostverloren mee aan de film. Ze figureren in de film en verzorgen catering, filmruimtes en vervoer. De Stichting Noord Film wil, door de wijk bij de film te betrekken, de bewoners van Kostverloren sociaal nauwer tot elkaar brengen.