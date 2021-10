Syrisch gezin krijgt ernstig verkeersongeluk in Sudan: Glimmen komt in actie

Syrische koekjes, appelcake en pannenkoeken. In Glimmen verkopen dorpsgenoten elkaar allerhande lekkernijen om geld in te zamelen. Het geld is nodig om de operatie van de ernstig gewond geraakte familieleden van twee Glimmenaren te bekostigen.

Dodelijk verkeersongeval

Mahmoud en Huda Alrashed hebben hun vaderland Syrië een aantal jaar geleden achter zich gelaten. Op de vlucht voor het oorlogsgeweld belandden ze uiteindelijk in Glimmen, waar ze nu – naar omstandigheden – tevreden wonen met hun gezin.

Familieleden van het echtpaar waren onlangs minder fortuinlijk. Bij hun vluchtpoging uit Syrië krijgen ze een ernstig verkeersongeluk in Sudan.

Eén van de familieleden komt daarbij om het leven. Oud-echtgenote Raja blijft als weduwe achter. Haar oudste zoon Ahmed (22) raakt ernstig gewond aan zijn rug en kan daardoor moeilijk lopen. Raja’s dochter breekt een arm, die verkeerd is vastgegroeid. Ze hebben professionele medische hulp nodig, maar daarvoor is geen geld.

Syrische koekjes

‘Het is heel belangrijk dat ze zo snel mogelijk geopereerd worden,’ zegt Huda Alrashed. Ze zit op een klapstoel achter haar tijdelijke koekjeskraam aan de Rijksstraatweg in Glimmen. Om die operatie te bekostigen, verkoopt ze zelfgemaakte Syrische koekjes voor vijf euro per pakje.

Naast haar zit assistent-verkoper Manon Elsing uit Noordlaren. ‘Ik heb de foto’s van het ongeluk gezien. Het is superheftig.’

Afgelopen voorjaar startte Alrashed al met een kleinschalige donatiecampagne, maar die heeft nooit voldoende opgebracht. Daarom wordt nu groter uitgepakt in samenwerking met betrokken bewoners. Ook leerlingen van de plaatselijke basisschool zamelen geld in, onder meer door op school bereide baksels te verkopen in het dorp.

Is dat wel alles?

‘Er gaat suiker in… Euhm… Er gaat bakpoeder in… Er gaat kaneel in… En dat was het.’ Als het aan Rosa (6) ligt, zouden de beoogde pannenkoeken weleens wat ingrediënten kunnen missen. Gelukkig staat ze er niet alleen voor. De groepen 3 en 4 zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het beslag en helpen elkaar waar nodig.

Even verderop heeft het lokaal van groep 1 en 2 ook wel iets van bakkerskeuken. Havermout, zout, kaneel, het ligt rijkelijk verspreid over de tafeltjes, stoeltjes en de vloer. ‘Ze zijn hier cookies in a jar aan het maken,’ vertelt Nicolet Bos, directeur van de Quintusschool in Glimmen.

Mooi maatschappelijk iets

Toen ouders aan Bos vroegen de school te betrekken bij de inzamelactie, werkte ze graag mee. ‘Ik vind het mooi dat mensen horen van zo’n verhaal en dat er dan een crowdfunding ontstaat. Dat is een mooi maatschappelijk iets. Mooi om daar onze kinderen iets over te vertellen,’ legt Bos uit. Naast pannenkoeken en cookies in a jar, werd er ook baklava verkocht via de school.

Verder zamelen kinderen lege flessen in. En dorpsbakker Steffie Herbrink bakt deze week appelcakes ten behoeve van de actie. ‘Met een beetje kardemom voor een Oosters vleugje.’

Bijna halverwege

Om de operaties van de verongelukte te bekostigen is er naar schatting 8500 euro nodig. Tot nu toe is er via donatiewebsite geef.nl een ruime 3000 euro opgehaald. Verwacht wordt dat dat bedrag de komende week verder zal stijgen, als de opbrengsten van alle acties binnen zijn.