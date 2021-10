Supporters FC Groningen voeren actie tegen zondagavond 20.00 uur-wedstrijd

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Supporters in het Euroborgstadion kunnen zondagavond niet om een actie heen waarbij er geprotesteerd wordt tegen de zondagavond 20.00 uur-wedstrijd.

In het stadion zijn zondagmiddag tientallen posters opgehangen. Op de groene posters staat in witte letters de tekst: ‘stop zondag 20:00’. “Het is één van de acties die we uitvoeren”, vertelt John de Jonge van de supportersvereniging FC Groningen. “Er gaat vanavond nog meer gebeuren, maar daar kan ik nu nog niet teveel over vertellen.”

“Heel vervelend”

De Jonge noemt de zondagavondwedstrijd vervelend. “Het is heel vervelend, vanwege meerdere redenen. Seizoenkaarthouders met kinderen onder de twaalf jaar, die komen niet. Voor hen wordt het te laat. Dat geldt ook voor mensen die in de provincie wonen. FC Groningen heeft van oudsher een sterke aanhang in Stad maar ook in het Ommeland. Als een wedstrijd om 21.45 uur eindigt, dan is het vaak 22.15, 22.30 uur voor je bij het stadion weg rijdt. Je bent heel laat thuis. En we vinden ook dat met deze aanvangstijd oudere mensen worden uitgesloten, inclusief mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en wellicht dan niet meer op de gebruikelijke manier thuis kunnen komen omdat bussen en treinen op zulke late tijdstippen niet meer rijden in de provincie.”

Minder supporters vanavond aanwezig

Volgens de voorzitter is het effect vanavond ook zichtbaar. “Er zijn veel minder losse kaarten verkocht. We weten dat veel mensen niet komen. En dat heeft ook weer consequenties voor de catering. Er worden minder drankjes en hapjes verkocht. Maar ook de fanshop zal het merken. Als je met je kinderen naar de wedstrijd gaat, dan koop je vaak na afloop nog even een mooie sjaal of misschien een shirt. Dat alles zal vanavond veel minder zijn.”

Commercieel belang

Aanleiding voor de introductie van de 20.00 uur wedstrijd is het Europese voetbal. “Dat is één van de redenen. Vanavond spelen we tegen AZ en daarvan weten we dat zij afgelopen donderdagavond nog in actie kwamen in Roemenië tegen CFR Cluj. Van zulke wedstrijden is gezegd dat er de optie moet zijn om zondagavond om 20.00 uur te spelen. Maar als we naar het programma van de Eredivisie kijken dan wordt volgende week zondag om 20.00 uur de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen Fortuna Sittard gespeeld. Beide clubs spelen niet Europees. En dan kom je dus bij het commerciële belang. Want voor televisiezender ESPN is het ontzettend interessant om de wedstrijden over de hele dag uit te smeren, zodat zij er maximaal profijt van hebben.”

Supportersverenigingen zijn honderd procent tegen

Als het aan de supporters ligt dan was de zondagavond wedstrijd nooit geïntroduceerd. “Twee jaar geleden is er een stemming geweest waarbij van elke club een supportersvereniging aanwezig was, van sommige clubs waren meerdere verenigingen aanwezig. Uit de stemming bleek dat honderd procent tegen was. Honderd procent van de veertig aanwezige verenigingen. Dat lijkt me een hele duidelijke boodschap. Van de voetbalclubs was alleen FC Groningen tegen. Klaarblijkelijk hebben al die andere clubs schijt aan hun eigen achterban.”

Of de actie zondagavond zoden aan de dijk zet: “Het is een begin. Maar willen we iets bereiken dan moeten we het groot en breed maken, dan moeten we in opstand komen.” FC Groningen speelt zondagavond in eigen huis tegen AZ. Qua voorspelling: “Ik denk dat het 2-2 wordt, en dat zou denk ik een geweldig mooi resultaat zijn.”