‘Stuif es in Platinaflat’, Stichting (on)Gestoord en Bab Ad-daar genomineerd voor Provinciale Vrijwilligersprijs

De Provincie Groningen maakte vrijdagochtend de kandidaten bekend voor de 21ste Provinciale Vrijwilligersprijs. De Stichting ‘Stuif es in Platinaflat’, de Stichting (on)Gestoord en Bab Ad-daar zijn dit jaar de genomineerden uit de gemeente Groningen.

De genomineerden uit de gemeente

De Stichting (on)Gestoord uit Groningen organiseert middagen voor mensen met een GGz-achtergrond. Stichting Stuif es in Platinaflat blies de buurthuiskamer in de flat nieuw leven in, alsmede in het restaurant. Ook organiseren de vrijwilligers samen vele activiteiten. Bab Ad-daar uit Groningen is een platform waar nieuwkomers hun vaardigheden en talenten kunnen ontwikkelen in dans, theater en muziek.

De Stichting Stuif es in Platinaflat strijdt met de Stichting (on)Gestoord om de prijs in de categorie ‘zorg’. Bab Ad-daar strijdt met de Stichting ZomerJazzFietsTour om de prijs in de categorie ‘cultuur’.

Andere genomineerden

De Stichting Veur Noppes uit Stadskanaal en Camping Polemonium uit Opende strijden daarnaast met elkaar om de prijs in de categorie ‘leefbaarheid’ en in de categorie ‘Sport’ zijn de Fietsmaatjes Eemsdelta uit Delfzijl en de Boy Nijgh Voetbalschool uit Stadskanaal genomineerd.

Stemmen kan tot 31 oktober

Inwoners kunnen de jury helpen door te stemmen op de genomineerden. Dat kan tot en met 31 oktober. De winnaars krijgen een cheque van 3.000 euro. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken reikt de prijzen op dinsdag 7 december uit, tijdens de Nationale Vrijwilligersdag.