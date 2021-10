Studenten vallen in de prijzen door fietsmuziek

nieuws

Foto via Groningen Bereikbaar

Afgelopen woensdag namen Eliza Peer, Tom Wensvoort en Noah Swart een setje Apple Airpods, een Fitbit Charge of een The North Face rugzak in ontvangst op het dak van het Forum Groningen. Ze stuurden hun favoriete fietsmuziek in naar Groningen Bereikbaar en vielen daarmee in de prijzen.

In augustus en september konden studenten en scholieren in Groningen prijzen winnen, door hun favoriete fietsnummer te delen met Groningen Bereikbaar. Eliza Peer, Tom Wensvoort en Noah Swart stuurden hun favoriete in en wonnen daarmee een prijs. De nummers ‘Bagagedrager’ van Gers Pardoel, ‘So Far So Good’ van Florian Wolff en ‘Hallucinate’ van Dua Lipa zijn samengevoegd in de Bikefree-playlist van Groningen Bereikbaar en via Spotify terug te luisteren.

De actie maakt deel uit van een bredere fietsstimuleringscampagne, waarmee Groningen Bereikbaar samen met de Groningse onderwijsinstellingen studenten en scholieren stimuleert om vaker op de fiets te stappen in plaats van met de auto of het OV naar hun onderwijsinstelling te reizen. Met de campagne wil Groningen Bereikbaar overvolle bussen en treinen voorkomen en de bereikbaarheid van de stad verbeteren.