Studenten Top Dutch Solar Racing beleven opnieuw zware dag in Marokko

Foto: Harjan Offerreins

De studenten van de Top Dutch Solar Racing zijn woensdag een plekje gezakt in het tussenklassement op de Solar Challenge Morocco. Het team kende opnieuw een zware dag.

De derde etappe werd verreden in de omgeving van Merzouga. Al snel werden de studenten geconfronteerd met te weinig vermogen. Er werd besloten om een uurtje langs de kant van de weg te gaan staan om op te laden. “Onze zonneauto is ontzettend veilig en rijdt zonder problemen, maar we hadden wel een efficiëntere auto verwacht.” zegt woordvoerder Alje Zwijghuizen. “We hebben eigenlijk te weinig tijd gehad om onze auto volledig te testen en optimaliseren.” De beperkte tijd wijt men aan de maatregelen rondom de coronapandemie. “De finishing touches, de minutieuze en fijngevoelige details die de efficiëntie van de zonneauto bijna exponentieel verhogen, scheiden het kaf van het koren. Helaas hadden we te weinig tijd om onze zonneauto voor de start van de Solar Challenge Morocco nog optimaal te verfijnen.”

Momenteel is het team bezig met kleine aanpassingen om er daarmee voor te zorgen dat de challenge aan het einde van de week uitgereden kan worden. Ondertussen blijft men positief. Teammanager Aymar Berkel: “Tegenslagen zijn voor ons niet nieuw; ook hier slaan we ons wel doorheen. We hebben nog twee racedagen te gaan en in die dagen gaan we alles geven.”

Het team staat nu op de vijfde plaats, waarbij het Duitse team uit Aachen nipt boven de Groningers staat. Donderdag wacht de vierde etappe.