Studenten dalen woensdag Forum-trappen af in zelf ontworpen ‘circulaire outfits’

nieuws

Foto via Gemeente Groningen

Aanstaande woensdag wordt in het Forum Groningen de Week van het Afval afgetrapt.

Een groep kunstenaars, docenten en studenten Art&Design van Noorderpoort bieden, met een circulaire modeshow, een alternatieve manier om tegen afval aan te kijken.

De performance van The Troep Troup Tribe is de kick-off van de Week van het Afval, een week waarin inwoners van de gemeente Groningen gevraagd wordt naar hun mening en ideeën rond het thema afval. Ook moet de week inspiratie aan inwoners geven om anders met afval om te gaan.

Om het gesprek aan te gaan trekt een mobiele afvalbar de wijken in, wordt samen met raadsleden zwerfvuil opgeruimd en vindt er een talkshow plaats in het Forum tijdens de eerste avond van Let’s Gro (5 november).

Het volledige programma is te vinden op de website van Haal Alles uit de Afval.