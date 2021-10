Streep door KopjeK-Hangar-event op 13 november: “Onzekerheid is te groot”

nieuws

Foto: Mark Angelo via Pexels

KopjeK heeft een streep gezet door het Hangar-event dat op 13 november gehouden zou worden op Roodehaan bij Stad. De organisatie noemt de onzekerheid rond mogelijke extra coronamaatregelen te groot.

“We moesten nu een beslissing nemen”, vertelt Pascal Rakers van KopjeK. “Je weet dat je volgende maand een groot evenement gaat organiseren waar duizenden bezoekers op af gaan komen. Maar om zoiets te organiseren moet je wel spullen bestellen. Ik noem een tent, ik noem rijplaten, en zo kun je nog wel even doorgaan. Die spullen moeten nu besteld worden. Als er komende dinsdag bij de persconferentie van het demissionaire kabinet ineens extra maatregelen worden aangekondigd waardoor wij ons festival niet kunnen organiseren, dan hebben we een groot probleem. Dan hebben we namelijk wel de kosten van de gehuurde spullen, maar geen enkele inkomsten. Omdat het om zo’n groot iets gaat, zou dat ons faillissement betekenen. Daarom hebben we gezegd dat we er een streep doorheen zetten.”

Tickets

Rakers noemt het een grote domper. “Het is ontzettend jammer. Je hebt je hier heel erg op verheugd. Ik voel me ook echt klote.” Mensen die al een kaartje hadden gekocht voor het event ontvangen deze week een bericht van hun ticketprovider. Zij krijgen de keuze om hun tickets te houden voor de nieuwe datum, de tickets volledig te refunden of een voucher aan te vragen ter waarde van het betaalde bedrag. Met de voucher kan men tickets kopen voor één van de andere evenementen van KopjeK. Mensen die kaarten hebben gekocht via Ticketswap worden verzocht contact op te nemen met hun klantenservice. Ook zij kunnen het geld terug krijgen.

Nieuwe datum

Een nieuwe datum: “Ja, we verschuiven het event naar 21 mei volgend jaar. Dit jaar zag je ook dat er tegen de zomer aan versoepelingen mogelijk waren. Dus daar gaan we opnieuw van uit. Het lijkt ons een veiligere datum.”