Storm zorgt voor bomen op Zuidlaarderweg in Glimmen

Foto: Ruben en Thijs Huisman, 112groningen

De storm van de afgelopen uren heeft in de gemeente Groningen voor enige schade gezorgd. Aan de Zuidlaarderweg waaiden enkele bomen om. De brandweer heeft de bomen in stukken gezaagd en takken verwijderd.

De brandweer werd donderdagochtend rond half zes gealarmeerd door voorbijgangers. Door de storm waren diverse bomen omgewaaid en lagen takken op de weg. De Zuidlaarderweg was tijdens de opruimwerkzaamheden afgesloten voor het verkeer.

In veel straten in de stad waren trottoirs geblokkeerd door omgewaaide fietsen en brommers. Voor heel Nederland geldt nog code geel. Volgens het KNMI neemt de wind aan het einde van de middag en in de avond geleidelijk af.