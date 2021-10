Stoptober: “mooi moment om je bewust te zijn van de verslaving van roken”

nieuws

Het is oktober en dat betekent dat vele Nederlanders weer een poging gaan wagen om te stoppen met roken tijdens Stoptober. Met een website en app proberen deelnemers in ieder geval 28 dagen in oktober niet te roken.

Stoppen met roken kan moeilijk zijn, erkent ook huisarts Jantine Knol uit Haren. “Stoptober is een mooi moment in het jaar om je er bewust van te zijn dat roken een verslaving is en ongezond is, de meeste rokers weten dat ook wel”, zei ze zaterdagochtend in Haren Doet op OOG Radio. “Juist de gezamenlijkheid van Stoptober maakt dat het voor sommige mensen goed lukt, maar dat is lang niet voor iedereen zo.”

Rokers hebben uiteenlopende redenen om te stoppen, bijvoorbeeld gezondheidsredenen of omdat roken te duur wordt. De gemene deler volgens Knol is dat je er klaar voor moet zijn om te stoppen. “Je moet vooral in een stabiele fase in je leven zijn en geen psychische klachten hebben, want dan kun je dan beter niet stoppen.”

In de praktijk van Knol valt het op dat het veelal om oudere mensen gaat. “De mensen die bij ons komen, ik heb nog even gekeken in het systeem, de meesten waren ouder van 50 jaar, dus die roken waarschijnlijk al een hele tijd. Veel jongeren zien we er niet mee, ik heb dan ook wel het idee dat jongeren minder roken, wat natuurlijk een hele mooie ontwikkeling is.”

Als je er dan klaar voor bent om te stoppen, dan helpt Knol graag. Ze begint met het aankaarten bij de patiënt. “We zeggen het vaak, het helpt toch om het nog een keer te horen. Mensen weten het wel, maar het gaat toch een beetje aan je knagen wanneer je het nog een keer hoort. Als mensen dan willen gaan stoppen plannen we gezamenlijk een stopmoment met onze praktijkverpleegkundige. Dan kun je medicatie of pleisters krijgen om je wat minder ongemakkelijk te voelen en de begeleiding van onze praktijkverpleegkundige, dat helpt enorm mee, dat je het niet alleen hoeft te doen”, zegt Knol.

Luister het radiointerview met huisarts Knol hier terug:

Mocht je toch nog mee willen doen, dan is het volgens de huisarts nooit te laat om met stoppen te beginnen. “Oktober duurt nog een hele boel dagen, mensen kunnen natuurlijk half oktober ook instromen. Je kunt heel oktober nog stoppen, dat hoeft niet gisteren begonnen te zijn.”