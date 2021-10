Stijging aantal besmettingen in Groningen afgelopen week ver onder landelijke gemiddelde

nieuws

Waar landelijk het aantal besmettingen met het coronavirus in de afgelopen week in de afgelopen week vijftig procent hoger lag dan in de week ervoor, bleef de stijging van het aantal infecties in Groningen relatief beperkt. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland, die het RIVM dinsdagmiddag naar buiten heeft gebracht.

De provincie kende slechts zeven procent meer besmettingen dan in de week ervoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames bleek in Groningen gelijk, met één nieuwe gemelde opname in de afgelopen week. In totaal constateerde het RIVM 684 nieuwe infecties in Groningen. Het aantal overledenen door corona bleef gelijk aan de week ervoor, met één sterfgeval binnen de provinciegrenzen.

Ook de verdubbeling in het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken, die landelijke door het RIVM werd vastgesteld, was in Groningen niet terug te zien. In twee weken tijd kende de provincie slechts een stijging van vijftig procent in het aantal besmettingen (van 454 infecties in één week, naar 684 infecties binnen zeven dagen).

In totaal werd in Groningen 51.538 keer een coronabesmetting vastgesteld in Groningen, sinds de uitbraak van het virus in maart vorig jaar. In totaal kwamen 262 mensen uit Groningen te overlijden aan het virus.

Landelijke situatie

In de afgelopen week (van 19 tot en met 26 oktober 2021) registreerde het RIVM landelijk 50 procent meer personen met een positieve coronatest dan in de week ervoor. Van de mensen boven de twaalf jaar, die in de afgelopen weken positief werden getest op het coronavirus, was 52% niet of niet volledig gevaccineerd tegen het coronavirus.

Het reproductiegetal ging van 1,20 naar 1,19. Dit betekent dat 100 mensen die corona hebben samen 119 nieuwe personen besmetten.