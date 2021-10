Stadspark Live! met Simple Minds, Crowded House, Rag ‘n’ Bone Man en Krezip

Simple Minds, Skunk Anansie, Rag ‘N’Bone Man, Crowded House, LP en Krezip treden spelen zondag 19 juni volgend jaar op het podium van Stadspark Live! Dat heeft de organisatie donderdagmiddag bekendgemaakt.

De presentatie van het festival is in handen van Bert Visscher. Het gaat om de tweede editie van het festival. Stadspark Live! werd in 2019 en 2020 afgelast vanwege de coronapandemie. De line-up richt zich vooral op bands die in het verleden met succes aan de weg timmerden: Simple Minds uit Schotland was vanaf medio jaren tachtig succesvol door een reeks hits en top-albums. Enkele jaren later vergaarde Crowded House uit Nieuw-Zeeland beroemdheid. Het Nederlandse Krezip scoorde in 2000 haar eerste grote hit met ‘I would stay’.

Het wordt een drukke week in het Stadspark: drie dagen later, op woensdag 22 juni spelen tijdens het vorig jaar uitgestelde festival Hella Mega de Amerikaanse gitaarbands Green Day, Fall Out Boy en Weezer op de drafbaan. Weer een dag later treedt de Amerikaanse hardrock band Guns N’ Roses op in het Stadspark.