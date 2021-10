Stadsbestuur: “Problemen noodopvang nog levensgrootgroot, opvang verder uitgebreid”

nieuws

foto: André Huitenga

De noodopvang voor studenten is verder uitgebreid. Dat heeft wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) woensdagmiddag laten weten op de Politieke Woensdag.

“Laat ik vooropstellen dat het probleem nog steeds levensgroot is”, vertelt Van der Schaaf aan de aanwezige raadsleden. “Wel zien we dat de doorstroming naar een permanente woonplek op gang is gekomen. Op dit moment hebben we op de locatie aan de Peizerweg 46 bedden beschikbaar. In het Martinihouse zijn tien bedden vrij, en in het Bud Gett Hostel gaat het om dertig beschikbare bedden.”

Ruim honderd bedden in de noodopvang

Na de bezetting van het Academiegebouw, vorige maand, heeft de wethouder de noodopvang verder uitgebreid. “Tijdens de bezetting zijn hier afspraken over gemaakt. We hebben contact gezocht met woningstichting Patrimonium en zij hebben een aantal woningen, die zij om verschillende redenen vrij hielden, tot het einde van het jaar beschikbaar gesteld voor studenten. In totaal gaat het om vijftien extra plekken. Dit betekent dat het totaal aantal beschikbare bedden daarmee op 101 komt. Voorlopig denken we hiermee uit de voeten te kunnen, maar we houden het scherp in de gaten”

Van der Schaaf: “Komende maanden komt meer ruimte beschikbaar”

Volgens Van der Schaaf gaat er de komende periode meer gebeuren. “Aan de Reitemakersrijge komen vanaf december structureel vijftig eenheden beschikbaar, en in februari de Koerierflat met driehonderd eenheden. Dit betekent dat er meer ruimte beschikbaar komt. We hopen dat studenten die nu nog gebruik maken van de noodopvang, dan wel bij mensen op de bank slapen, snel een kamer gaan vinden.”

Dinsdagavond liet Shelter Our Students weten dat vierhonderd studenten nog altijd geen permanente woonplek hebben. Een woordvoerder maakte zich grote zorgen.