Stadsbestuur: “MartiniZorg voert vanaf 2022 geen Beschermd Wonen meer uit”

Foto Chris Bakker

Zorgaanbieder MartiniZorg voert vanaf 2022 geen Beschermd Wonen meer uit in de gemeente Groningen. Daarnaast moeten onrechtmatige zorgdeclaraties terugbetaald worden. Dat laat het Stadsbestuur woensdag weten.

Het Stadsbestuur reageert daarmee op vragen van de fractie van GroenLinks. Die fractie had vragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De inspectie oordeelde hard. Zo was de zorg op zo’n manier georganiseerd, dat dit risico’s had voor het verlenen van goede en veilige zorg. Daarnaast had de zorginstelling bestuurlijke en financiële randvoorwaarden niet op orde, terwijl die wel noodzakelijk zijn om goede en veilige zorg te kunnen garanderen. De manier van zorg verlenen leidde er wel toe dat in drie jaar tijd 1,35 miljoen euro winst werd uitgekeerd.

Beschermd Wonen

In de antwoorden stelt het Stadsbestuur dat MartiniZorg door de gemeente in gebreke is gesteld. Zo had personeel dat door MartiniZorg werd ingezet niet de juiste papieren en was daardoor de kwaliteit van de zorg niet op orde. Omdat de zorgaanbieder niet aan geschikt personeel kon komen, werden de afgelopen maanden al drie locaties in de provincie gesloten. Nu MartiniZorg ook in de stad moet stoppen met beschermd wonen, betekent dit dat de locatie van het Moeder-Kindhuis in december dicht zal gaan.

Declaraties

Daarnaast spelen er de onterecht ingediende declaraties die vanaf jeugdhulp zijn ingediend. Het Stadsbestuur schrijft in haar antwoord dat uit onderzoek is gebleken dat MartiniZorg niet datgene heeft geleverd wat gedeclareerd is. Om hoeveel geld het gaat is niet bekendgemaakt. Wel moet het teveel ontvangen geld terugbetaald worden. Daardoor is de winst teruggebracht tot een markconform niveau.