Stadsbeheer tevreden over proef met kokend water voor onkruidbestrijding

Screenshot uit video Gemeente Groningen via Vimeo

Het inzetten van kokend water, bij de aanpak van onkruid op stoepen en straten, is een succes gebleken. Dat liet de afdeling Stadsbeheer donderdagmiddag weten, via de website van de gemeente.

De proef met het kokende water begon, op een week na, precies een jaar geleden. De bestrijding van onkruid met een borstelwagen, vegers en brandwers werd deel vervangen door drie auto’s, waaronder een grote tankwagen, met een voorraad van 21.000 liter gerecycled heet water. Dit water wordt verhit met restwarmte van een biomassacentrale. Via slangen wordt het kokende water op plekken gespoten waar het onkruid door de tegels komt.

“Helemaal weg krijgen we het niet, maar je ziet de onkruiddruk in de loop van de tijd wel verkleinen”, zegt Stadsbeheer-medewerker Theo Raatjes. Het hete water is de medewerkers van Stadsbeheer met name handig op plekken met kleine stoepjes, hoekjes en op plekken met veel fietsen of auto’s. “Met een brander kom je daar niet voorbij, maar heet water over een fiets kan niet zoveel kwaad”, zo stelt projectmedewerker Jan de Vries.

Ook handig voor thuis

Kokend water is ook een oplossing voor onkruid rond het huis, zo stelt De Vries: “Als je ’s morgens met de waterkoker kokend water giet op een paardenbloem, zie je dat hij ‘slatterig’ wordt, zoals spinazie, zeggen we altijd. De volgende dag is hij weg. Hij komt wel weer terug, maar dat duurt vrij lang.”

