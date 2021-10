Stadjers (30 en 36) krijgen dertig maanden cel voor poging tot doodslag in ‘rosse buurt’

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

Twee mannen uit Groningen zijn maandag door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden, omdat ze eind juni een andere man in elkaar hebben geslagen en gestompt in de Nieuwstad.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van vierentwintig maanden geëist tegen de twee mannen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De straf die de rechter oplegde, pakt dus fors hoger uit. Maar omdat ze enige tijd in voorarrest hebben gezeten, moeten beide mannen daadwerkelijk slechts twintig maanden brommen.

De rechtbank kan niet anders dan spreken van een langdurige geweldsexplosie tegen het slachtoffer, waarbij beide verdachten van geen ophouden leken te weten: “Dat het op het slachtoffer uitgeoefende geweld geen fatale afloop heeft gehad en het lichamelijke letsel dat hij heeft opgelopen relatief beperkt is gebleven, is dan ook niet aan verdachten te danken. Het slachtoffer heeft op dit punt simpelweg geluk gehad.”

De twee mannen mishandelden op 27 juni jongstleden een andere man in de rosse buurt van Groningen. Na meerdere klappen, schoppen en knietjes tegen het hoofd, viel de man op de grond. Daarna volgden meer schoppen en klappen. De twee mannen lieten het slachtoffer roerloos achter op straat. Uit camerabeelden bleek dat een woordenwisseling voorafging aan het geweld, maar de mannen hebben nooit een reden voor de mishandeling gegeven.