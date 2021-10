Stadjer (39) aangehouden bij apotheek in het Duitse Leer met drie valse vaccinatiebewijzen

nieuws

Foto: Tobias Nordhausen via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Een 39-jarige man uit Groningen heeft maandag geprobeerd om, bij een apotheek in het Duitse Leer, met valse vaccinatiebewijzen een Duits online vaccinatiebewijs te laten registreren. Dat maakte de politie van de Duitse plaats dinsdagochtend bekend.

De man werd daarop aangehouden door de Duitse politie. De man kwam rond 16.00 uur de apotheek binnen en liet aan een medewerker drie vaccinatiebewijzen, waarmee hij QR-code wilde laten registreerden. Maar apotheekmedewerkers vonden ‘tekortkomingen’ in de overgelegde identiteitsbewijzen en namen contact op met de politie van Leer.

Volgens de politie had de man valse documenten bij zich, met een stempel van een vaccinatiecentrum in Noordrijn-Westfalen. De drie vaccinatiekaarten zijn in beslag genomen. Tegen de man is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld, wat nog niet is afgerond.

Nederlanders konden zich in de afgelopen maanden ook in Duitsland laten vaccineren, als zij in Duitsland woonden of werkten. De snelle vaccinatiecampagne in Duitsland zorgde voor vertraging bij de officiële registratie van alle inentingen in het nationale registratiesysteem. Daarom werd bepaald dat ook apotheken, op vertoon van identificatie en een vaccinatiebewijs, de inentingen mogen registreren.