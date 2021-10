Stadjer (28) krijgt tbs met dwangverpleging voor in brand steken bankstel in portiekflat

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De rechtbank in Groningen heeft tbs met dwangverpleging opgelegd aan een 28-jarige man uit Groningen. De man stak in juni vorig jaar een bankstel in brand, in een portiekwoning aan de Van Oldenbarneveltlaan in De Hoogte.

Volgens de rechtbank en een psychiater die de man heeft onderzocht, leed de man aan paranoïde wanen en hallucinaties, ten tijde van de brandstichting. Daarom legt de rechtbank geen straf op, maar wordt een tbs-maatregel aan de man opgelegd. Daarnaast is er sprake van een ‘stoornis in het gebruik van cannabis’, zo stelt de rechtbank: “Zonder behandeling wordt het recidiverisico op soortgelijke feiten als hoog ingeschat. Een ambulante behandeling wordt als ontoereikend ingeschat gezien het hoge risico. Het is noodzakelijk dat een klinische behandeling wordt ingezet.”

De man raakte zelf ook lichtgewond door de brand, die hij had aangestoken nadat hij zijn bankstel met vodka had overgoten. De brandweer slaagde erin om de man uit zijn woning te halen.