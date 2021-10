‘Stad overweegt twee of drie extra slaapboten voor opvang asielzoekers’

nieuws

Foto: 112groningen.nl

De stad Groningen overweegt om twee of drie extra slaapboten in te zetten voor de opvang van asielzoekers. Dat zegt Commissaris van de Koning René Paas (CDA) dinsdag tegen RTV Noord.

Afgelopen zaterdag arriveerde in het Oude Winschoterdiep, nabij de Antwerpenbrug, de eerste slaapboot. Op deze boot kunnen 175 mensen terecht. De locatie ging afgelopen maandag open. Daarnaast ging er maandag ook een locatie open in de voormalige XL-coronateststraat bij Meerstad. Hier kunnen maximaal tweehonderd vluchtelingen opgevangen worden. De extra slaapplekken zijn nodig vanwege de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel. De toestroom van nieuwe asielzoekers is de laatste tijd groter dan gemiddeld.

Dinsdag maakte het demissionaire kabinet bekend voorlopig te stoppen met de zoektocht naar acute noodopvang. Volgens Paas komt dat omdat er landelijk meer dan de eerder genoemde zeshonderd noodopvangplekken op korte termijn open kunnen. Daarbij gaat het volgens de Commissaris van de Koning onder andere om twee á drie opvangboten in de stad.