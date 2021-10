Spreiding coronapatiënten wordt woensdag weer opgestart, druk op ziekenhuizen neemt toe

nieuws

Vorig jaar werd er diverse keren een ambulancebus ingezet om coronapatiënten naar andere ziekenhuizen te vervoeren. Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, LCPS, begint woensdag weer met het verspreiden van coronapatiënten over de zorgregio’s.

Vorige week was men juist gestopt met het spreiden van coronapatiënten. Dat het nu weer wordt opgestart heeft te maken met de stijging van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen in sommige regio’s. Afgelopen zaterdag trok het Isala ziekenhuis in Zwolle aan de bel dat het in hun ziekenhuis te druk werd. Ernst Kuipers van het LNAZ liet daarop weten dat er patiënten uit Zwolle verplaatst zouden worden naar Groningen, Dordrecht en Rotterdam.

Naast Zwolle is het aantal coronapatiënten ook in een aantal andere regio’s de afgelopen dagen toegenomen. Het gaat met name om de regio Oost en de grote steden.