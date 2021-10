Spoordek bij Bedum succesvol op zijn plaats geschoven

nieuws

Foto: webcam ProRail

Nabij Bedum is zaterdagochtend een gloednieuw spoordek succesvol op zijn plaats geschoven. Dat laat spoorbeheerder ProRail weten.

De afgelopen periode is het spoordek naast het spoor opgebouwd. Het heeft een lengte van ongeveer tachtig meter en weegt 22 miljoen kilo. Door middel van vijzels, die de kolos aandrukken, is het gevaarte in de nacht van vrijdag op zaterdag op zijn plek gebracht. Zaterdagochtend lag het nieuwe spoordek op zijn plaats.

Het nieuwe spoordek is nodig vanwege een nieuwe rondweg die bij Bedum wordt aangelegd. Door de nieuwe rondweg gaat er minder verkeer door het dorp rijden waarmee de leefbaarheid vergroot wordt. Het spoordek heeft een afmeting van tachtig meter omdat de weg schuin onder het spoor door gaat lopen waardoor er een grotere overspanning nodig is dan wanneer de weg haaks op het spoor zou liggen. De werkzaamheden moeten in de nacht van zondag op maandag afgerond zijn. De komende dag werkt ProRail hard aan het aansluiten en aan het her-installeren van het spoor.

Vanwege de werkzaamheden is er dit weekend geen treinverkeer mogelijk richting Delfzijl. Vervoersbedrijf Arriva zet bussen in.

De werkzaamheden zijn live te volgen via onderstaande livestream: