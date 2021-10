Sponsorwandeltocht voor man met MS

nieuws

De Stichting “Michel vs MS” houdt zaterdag 23 oktober een sponsorwandeltocht van de scheve toren in Bedum naar de Martinitoren in Groningen.

Michel heeft MS en de enige mogelijkheid om deze ziekte stop te zetten is een stamceltransplantatie. Dat kan in Nederland de komende jaren niet gebeuren en daar kan Michael niet op wachten. Wel kan hij in maart volgend jaar in Moskou behandeld worden. Dat kost echter 60.000 euro en de ziektekostenverzekering vergoedt dit niet.

De Stichting “Michel vs MS” gaat proberen, onder meer via crowdfunding, geld in te zamelen. De sponsorwandeltocht wordt de eerste actie. Sponsors kunnen voor minimaal 15 euro meewandelen of een bedrag overmaken via de website ‘michelvsms.nl’ De tocht begint op zaterdag 23 oktober om 13.30 uur bij de scheve toren in Bedum en eindigt rond 15.45 uur bij de Martinitoren.