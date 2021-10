Spoken en griezelen bij De Jonge Onderzoekers: “Van Halloween attributen tot heksenhanden maken”

nieuws

Het is nog dertien dagen tot Halloween. Bij De Jonge Onderzoekers wagen ze zich de komende dagen al in griezelsferen.

“We hebben er ontzettend veel zin in”, vertelt Carleen Baarda van De Jonge Onderzoekers enthousiast. “Eigenlijk is dit de eerste vakantieweek waarin we niet belemmerd worden door coronamaatregelen. Afgelopen zomervakantie konden we ook al volledig aan de slag, maar toen merkte je toch dat mensen nog wat voorzichtig waren. Dat zag je ook heel duidelijk in het aantal deelnemers. Nu staan de seinen veel meer op groen. Voor morgen hebben we al dertig kinderen die zich aangemeld hebben, en de ervaring leert dat dat er nog wel wat meer worden. Dinsdag is vaak de grote klapper.”

Vleermuizen, spinnen en spoken

En kinderen hebben ook alle redenen om de komende dagen een bezoekje te brengen aan De Jonge Onderzoekers. “Het is bijna Halloween, en dat is dan ook het thema voor de komende dagen. Bij de afdeling hout kunnen kinderen Halloween-attributen maken zoals hamers, schroevendraaiers en zagen. Ons metaallab is deze week omgetoverd in Spooky Metal. Daar kun je bijvoorbeeld vleermuizen, spinnen en spoken maken. En bij papier en textiel kunnen kinderen een heksenhoed, of een heksenhand afdruk maken.” Voor het volledige programma kun je terecht op deze website.

Enthousiasme

Baarda heeft er ondertussen zin in. “En dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor de vrijwilligers. Het afgelopen anderhalf jaar kon er heel veel niet. Ook vrijwilligers die bij ons actief zijn waren voorzichtig. Enerzijds hadden ze ontzettend veel zin om mooie dingen te doen, aan de andere kant was er ook de angst voor het virus. Een aantal zijn ook gestopt, en er zijn ook weer nieuwe bijgekomen. Het is fijn dat we nu weer een volledig programma kunnen draaien, en we hopen dat de kinderen een aantal prachtige dagen gaan hebben.”

Vrijwilligers gezocht

Over vrijwilligers gesproken. “Heb je een technisch creatieve achtergrond, of heb je in het onderwijs gewerkt, we zijn altijd op zoek naar mensen die ons willen helpen. Door het aanbieden van workshops, of door ondersteuning te bieden. Dus mocht je dat leuk lijken, neem dan contact op. En het kan heel breed zijn. Als je student bent aan de Pedagogische Academie dan kun je wellicht bij ons heel veel ervaring op doen, maar dat geldt ook voor, ik noem, een gepensioneerd elektricien.

Halloween

Nog even naar het thema dat de komende dagen centraal staat. Want wat is Halloween precies? Halloween is een verbastering van ‘All- Hallow-Even’, dat Allerheiligen avond betekent. Duizenden jaren geleden vierden de Kelten in Ierland op 31 oktober oudejaarsavond. Zij geloofden dat die avond de geesten van de overledenen hun vroegere woonplaatsen bezochten. De uitgeholde pompoen met het lichtje erin en de griezelig verklede kinderen zijn dan ook het symbool van de ‘dolende ziel’. Door immigranten is het later naar Amerika gebracht. Tegenwoordig is het vooral een griezelig kinderfeest waarbij kinderen verkleed aanbellen bij huizen die versierd zijn. Als er open gedaan wordt roepen de kinderen trick or treat! waarbij ze hopen iets lekkers te krijgen.