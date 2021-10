Speelgoedruilbeurs bij De Tamarisk en De Wiardt

nieuws

Foto via Recycle Sint

CDBS De Tamarisk & Kindcentrum de Wiardt organiseren op woensdag 17 november aanstaande een ‘Recycle Sint’- speelgoedruilmarkt aan de Van Lenneplaan. Daarmee willen de school en het kindcentrum de ‘speelgoedstapel’ in eigen huis op de schop gooien en terugbrengen tot datgene waar de kinderen echt mee spelen.

“Overconsumptie is echt niet meer van deze tijd”, zo stelt Elif Algu, oprichter van Recycle Sint. “Van ruilen komt huilen wordt altijd gezegd, maar wij hebben daarvan gemaakt: Ruilen is het nieuwe kopen. Vraag het aan elke ouder die je kent. Iedereen heeft teveel speelgoed. Soms ligt het nog maanden in de verpakking in de kast. Het is veel slimmer om te ruilen en zo ook nog eens een steentje bij te dragen aan het milieu.”

Ouders kunnen speelgoed komen inleveren om 18.30 uur bij CDBS de Tamarisk en Kindcentrum de Wiardt aan de Van Lenneplaan. Om 19.00 uur kan het ruilen beginnen.