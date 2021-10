Speciaal eerbetoon aan Arjen Robben in Euroborg voor thuiswedstrijd tegen RKC

sport

Foto: Joris van Tweel

FC Groningen en haar supporters organiseren volgende week zondag, voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, een speciaal eerbetoon aan Arjen Robben. Dat maakte FC Groningen donderdagmiddag bekend.

Robben is, tijdens de thuiswedstrijd tegen RKC , samen met zijn familie te gast in Euroborg. Voorafgaand aan de wedstrijd loopt Robben een ereronde langs de tribunes.

Robben speelde op 19 mei 2021 zijn 59ste en laatste wedstrijd voor FC Groningen. Blessureleed zorgde ervoor dat hij een maand later een streep zette door zijn comeback voor de Groningers. Hij tekende eind juni 2020 een contract bij de club, één jaar nadat hij stopte bij Bayern München.

Op zijn zestiende maakte Robben zijn debuut in het eerste elftal van de FC. Op 26 november 2000 debuteerde hij in de wedstrijd tegen FC Twente. Tot 2002 zou hij in de groen-witte kleuren blijven spelen waarna er een overstap volgde naar PSV. In 2004 begon een buitenlands avontuur dat via Chelsea, Real Madrid en Bayern München voerde. Vorig jaar maakte hij bekend dat hij zijn carrière beëindigde, maar nu blijkt dus dat er toch een vervolg komt bij de club waar het voor hem allemaal begon.

De aftrap van de wedstrijd tegen RKC vindt op zondag 7 november aanstaande om 12.15 uur plaats in de Euroborg.