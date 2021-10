Spannende week voor ijshockeyers GIJS: “Ticket Eredivisie voor het grijpen”

nieuws

Foto Gerrie van der Boom. FotoKlick Fotografie. GIJS Groningen - Amsterdam Tigers

Het belooft een spannende week te worden voor de ijshockeyers van GIJS. Komende zaterdag maken ze kans om een ticket voor de Eredivisie te pakken.

Om het ticket te bemachtigen is een top 4-klassering in de Eerste Divisie Noord vereist. Op dit moment staat GIJS op de vierde plaats met vier punten uit drie wedstrijden. Komende zaterdag speelt de club thuis op Kardinge tegen Zoetermeer II, die op dit moment op de zesde plaats staat. Bij winst kan het ticket veilig worden gesteld, hoewel men wel afhankelijk is van de resultaten in andere ijsstadions.

Mocht komende zaterdag geen duidelijkheid geven, dan wacht een week later een tweede kans. Dan is Utrecht de tegenstander, die op dit moment op de vijfde plaats staat.

De huidige stand:

1. Amsterdam – 3-9 (27-7)

2. HIJS Hokij II – 3-6 (24-9)

3. Leeuwarden – 3-5 (7-8)

4. GIJS Groningen – 3-4 (8-9)

5. Utrecht – 3-3 (18-14)

6. Zoetermeer II – 3-0 (5-42)