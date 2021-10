SP wil met strenge leegstandsverordening woningnood in gemeente aanpakken

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De fractie van de SP in de Groningse gemeenteraad wil een strenge leegstandsverordening voor de gehele gemeente. Het middel moet ingezet worden om de woningnood aan te pakken.

De SP vindt het onacceptabel dat winkel- en kantoorpanden, maar ook woningen, langere tijd leeg staan. Uit de Landelijke Monitor Leegstand 2020 blijkt dat 3 procent van de woningen leeg staat. Volgens de SP moeten en kunnen ruimtes binnen drie maanden weer nuttig gebruikt, verhuurd of verkocht worden. Volgens de partij staan woningen, kantoren en winkelpanden te lang leeg om er mee te kunnen speculeren.

SP: “Vastgoedbezitters profiteren van woningnood”

“Iedereen kent wel een familielid, vriend of kennis die helemaal geen of geen geschikte woonruimte kan vinden. Laat staan betaalbare woonruimte”, reageert fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP. “Vastgoedbezitters profiteren van de woningnood, speculeren met panden en laten deze leegstaan. Woningzoekenden zijn hiervan de dupe. Tien jaar liberaal woningmarktbeleid van Rutte heeft niet voor betaalbare woningen voor mensen, maar wel goed gevulde zakken bij vastgoedbeleggers gezorgd. Zo is zichtbaar welke belangen er zijn gediend.”

SP: “Mensen moeten meer zeggenschap krijgen over de volkshuisvesting”

Wel laat de partij weten dat een leegstandsverordening slechts één middel is in de strijd tegen de woningnood. De SP pleit al langer voor een zelfwoonplicht, een maximale huurprijs gebaseerd op een puntenstelsel bij particuliere huur en voor het bijbouwen van betaalbare huur- en starterswoningen. “Uiteindelijk gaat het erom dat niet de markt en commerciële beleggers, maar mensen meer zeggenschap over onze volkshuisvesting krijgen. Daar moet lokaal in Groningen alles aan gedaan worden wat mogelijk is.”

De partij wil van het Stadsbestuur weten of dat bereid is om een leegstandsverordening in te voeren.