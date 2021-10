SP komt met escalatieladder voor Vindicat

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De raadsfractie van de SP komt met een escalatieladder voor Vindicat. Deze ladder bestaat uit tien treden om misstanden en asociaal gedrag bij studentenverenigingen aan te pakken en af te straffen.

De SP vindt de aanpak van Vindicat tot nu toe onvoldoende, onduidelijk en ongelijk ten opzichte van andere organisaties en verenigingen. De escalatieladder gaat van het intrekken van de accreditatie tot het verbieden van evenementen, en van het intrekken van de horecavergunning tot het invoeren van actief gemeentebeleid om Vindicat uit Groningen te weren.

De gemeenteraad debatteert woensdag over de problemen bij Vindicat. Dan zal de SP de escalatieladder voorleggen aan andere partijen en aan burgemeester Schuiling. De socialisten willen van hen horen op welke plek van de escalatieladder Vindicat volgens hen staat.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Het is de hoogste tijd dat de politiek ingrijpt. De slappe aanpak van de problemen bij Vindicat heeft ertoe geleid dat deze verenging door kan gaan met asociaal gedrag vertonen. De slappe aanpak houdt het gedrag, de houding en de cultuur van Vindicat zo in stand. Zo blijven zij zich onttrekken van de rest van de stad en samenleving. Met deze escalatieladder hoeft de burgemeester niet weer steeds in gesprek met Vindicat, maar kan hij gelijk ingrijpen.”