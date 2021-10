SP doet onderzoek naar gezondheidsveiligheid bij bitumenfabriek Icopal

nieuws

Foto: SP Groningen

Vrijwilligers van de SP fractie in de Groningse gemeenteraad hebben dinsdag geflyerd bij de bitumenfabriek Icopal in Hoogkerk. De partij doet onderzoek naar de gezondheidsveiligheid bij de fabriek.

Bij de actie kregen werknemers van de fabriek een flyer in de handen gedrukt. In de flyer wordt gevraagd contact op te nemen met de SP indien men meer informatie heeft rondom de bitumenfabriek. De SP is benieuwd naar de gezondheidsveiligheid van de werknemers. Het Stadsbestuur heeft onlangs op vragen van de SP, GroenLinks en PvdA laten weten dat recente metingen laten zien dat de waarden voor de koolwaterstofemissie en de PAK’s uit de productie en recycling hoger zijn dan dat het activiteitenbesluit toestaat.

“De SP wil in geen geval de werkgelegenheid in gevaar brengen, maar wel schone lucht voor omwonenden en gezonde werkomstandigheden voor de werkers van Icopal”, vertelt SP-raadslid Wim Koks. “Omwonenden spreken al langere tijd van stankoverlast, mogelijk afkomstig van het bedrijf. Omwonden willen daarom graag weten welke stoffen in de uitstoot van de Icopal-schoorstenen zit.” Ook wil de SP dat de GGD onderzoek doet naar de samenstelling en eventuele gezondheidsrisico’s van de uitstoot van het bedrijf.