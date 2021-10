‘Smaakmakende’ boekhandel in Haren viert verjaardag en wordt Hofleverancier

Donderdagavond zal de wijn rijkelijk vloeien, onder de goudkleurige slingers aan het plafond. Maar voor het zover is, is het woord aan commissaris van de Koning René Paas. Hij heeft een verrassing voor boekhandel Boomker in Haren.

‘Je moet smaakmakend zijn. Je moet meer dan gemiddeld goed zijn in je eigen tak van sport. Je moet een bovenregionale betekenis hebben. En je moet het vooral al meer dan honderd jaar hebben volgehouden,’ somt Paas op.

Het is een omschrijving van de eisen waar boekhandel Boomker kennelijk aan voldoet. Na een korte toespraak onthult Paas aan de tientallen aanwezigen waarvoor hij is gekomen: ‘Boekhandel Boomker mag zich Hofleverancier noemen.’ Een applaus barst los.

In de boekenkast die voorheen de filosofieboeken herbergde, prijkt nu een schild. ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier,’ staat geschreven rond het Nederlandse wapen.

‘Mooi, he?’ Jacob Emmelkamp glundert. ‘Hier staat een heel trotse voorzitter.’ Een voorzitter van wat voluit Boekhandel Coöperatie Boomker Boeken heet.

Coöperatie sinds 2014

Misschien weet u het nog: in 2014 dreigde de winkel te verdwijnen door teruglopende verkopen. Tientallen Harenaars kwamen echter in actie. Ze richtten een coöperatie op, kochten de winkel over en redden hem zo van de ondergang. ‘Misschien heeft dat de Koning geïnspireerd ons het Predicaat Hofleverancier te verlenen,’ aldus Emmelkamp.

‘Misschien ben ik op dat gebaar nog wel trotser dan op de Koninklijke onderscheiding,’ zegt Henk Boomker. Zoals zijn achternaam doet vermoeden, was hij jarenlang eigenaar van de winkel, tot hij in 2006 een spierziekte kreeg. Opa Hendrik Boomker en vader Henk Boomker gingen hem voor, respectievelijk als eerste en tweede eigenaar.

Feest gaat door

Vrijdag gaat het feestje verder. In de winkel is een aantal auteurs van de partij, beschikbaar voor een babbeltje. Het trekt nieuwsgierige klanten, waaronder de buurvrouw. ‘Ik zag de ballonnetjes, in een grote boog voor de ingang. Toen dacht ik: hé, er is feest hier,’ vertelt ze. ‘Heel knap dat ze zich al honderd jaar kunnen handhaven. Er is zo veel concurrentie van internet.’

Een andere dame koopt een boekje voor de 103e verjaardag van haar vriendin. ‘Drie jaar ouder dan de boekhandel,’ zegt ze lachend. Niet helemaal juist, want feitelijk bestaat de boekhandel al 102 jaar. Door corona werd de viering van de honderdste verjaardag even uitgesteld.

Ter afsluiting geeft schrijver Tommy Wieringa vrijdagavond nog een lezing in Haren. Daarna is het feestje weer voorbij.

In Nederland mogen zich ongeveer 500 bedrijven Hofleverancier noemen. Op de website van het Koninklijk Huis zijn ze allemaal te vinden. Een andere prestigieuze titel is de Koninklijke. Lees meer over de beide predicaten in dit artikel van RTV Noord.