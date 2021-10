Sloop betonrand viaduct Vrijheidsplein zorgt deze week in de nacht voor overlast

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Sloopwerkzaamheden aan een betonrand bij het Vrijheidsplein zorgen deze week ook in de nachtelijke uren voor overlast. Daarvoor waarschuwt Aanpak Ring Zuid maandagavond.

“Aan de noordzijde van het Vrijheidsplein werken we aan het deels slopen, deels renoveren en deels verbreden van het viaduct”, laat Aanpak Ring Zuid weten. “Om het viaduct te kunnen verbreden, zijn we nog tot 16 oktober aan de noordzijde bezig met het slopen van de betonrand.” Deze werkzaamheden worden grotendeels overdag uitgevoerd, maar er wordt deze week ook twee keer in de nacht gewerkt. Het gaat om de maandag en de woensdag. De vrijdag staat in de agenda als reservenacht. “De nachtwerkzaamheden zijn nodig voor de delen van het viaduct direct bij en boven het verkeer. Hier morgen we alleen werken als het verkeer is stilgelegd.”

Geluidsoverlast en trillingen

Omwonenden zijn in september per brief geïnformeerd over de werkzaamheden, dat deze voor geluidsoverlast en trillingen kunnen zorgen. Ook het verkeer ondervindt hinder van de werkzaamheden. In de nacht van maandag op dinsdag wordt er aan de westzijde van het viaduct gewerkt. “Daardoor is er in de nacht geen verkeer mogelijk vanaf de westelijke ringweg onder het viaduct door. Verkeer richting Hoogezand kan omrijden via de rotondes bij Corpus den Hoorn en dan weer terug richting het Julianaplein. Verkeer richting Assen wordt omgeleid via de rotondes bij Corpus den Hoorn en dan via de Laan Corpus den Hoorn naar de oprit Groningen-Zuid.”

Nacht van woensdag op donderdag

In de nacht van woensdag op donderdag wordt er gewerkt aan de oostzijde van het viaduct. “Tijdens deze nacht is het niet mogelijk om vanuit de richting Hoogkerk onder het viaduct door naar de westelijke ringweg te rijden. Het verkeer wordt vanaf de afrit Groningen-West omgeleid via het Vrijheidsplein, de oprit naar het Julianaplein, de A28 richting Assen, afrit Groningen Zuid, op de Van Ketwich Verschuurlaan linksaf onder de A28 door, oprit Groningen Zuid terug richting Julianaplein, linksaf richting Drachten, afrit 36 naar westelijke ringweg.”

De omleidingen worden met gele borden aangegeven.

De werkzaamheden zijn te volgen via een livestream: