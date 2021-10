Esther Vergeer Foundation opent sportpoli in Beatrix Kinderziekenhuis

nieuws

Foto: Alesia Kozik via Pexels

Het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG is één van de vijf academische ziekenhuizen waar aanstaande woensdag een sportpoli wordt geopend. In deze poli, opgezet door de Esther Vergeer Foundation, worden kinderen met een lichamelijke beperking begeleid naar een ‘gewone’ sportvereniging.

De officiële ‘opening’ van de sportpoli’s vindt plaats aan de hand van een Sleutel Estafette. Van 1 t/m 6 oktober wordt de sleutel -in estafettestijl- van Papendal naar elk ziekenhuis met een Sportpoli gebracht en woensdag is het UMCG aan de beurt.

In Groningen wordt de opening verricht door Tristan Bangma, goudenmedaillewinnaar bij het baanwielrennen op de Paralympische Spelen en Roxanna Dirks. Zij heeft een vasculaire veneuze vaat-malformatie in haar knie en is daardoor regelmatig rolstoel gebonden geweest, maar wel een fanatieke sporter.

Daarnaast is ook Esther Vergeer aanwezig voor de opening van de poli. De voormalige topspeelster in het rolstoeltennis bekostigde de poli’s via haar eigen foundation, met geld van de Nationale Postcodeloterij: “Met de start van de Sportpoli komt een persoonlijke droom van mij uit. De stap naar sporten op een sportvereniging is voor kinderen (en ouders) best wel heel groot en we zien dat juist die persoonlijke begeleiding essentieel is. Als een kind blij wordt van sporten dan heeft dat ook een positieve impact op het hele gezin.”.