Slecht handhaven op QR-pas leidt in Groningen tot nu toe tot één tijdelijke sluiting en waarschuwing

Foto via Pixabay

Het controleren van de coronapas door de Groningse horeca verloopt over het algemeen goed. Dat laat de gemeente Groningen zondag aan het Dagblad van het Noorden weten.

Het Dagblad peilde bij de verschillende gemeenten in de provincie hoe vaak bekeuringen en waarschuwingen zijn uitgedeeld. In de gemeente Groningen gaat het tot nu toe om één waarschuwing en één tijdelijke sluiting vanwege het overtreden of slecht handhaven van de coronapas. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de horecagelegenheid die tijdelijk dicht moet, voor een periode van vier weken gesloten is. De gemeente stelt dat een tijdelijke sluiting effectiever is dan een bekeuring.

De controle op het naleven van de coronapas wordt in de gemeente Groningen uitgevoerd door horeca-inspecteurs. Daaruit blijkt dat er in het algemeen goed door de horeca wordt gecontroleerd. Dat geldt ook voor de manier waarop de bedrijven omgaan met de verplichte sluitingstijd.