Slachtoffer mishandeling Helper Kerkstraat is op voorhoofd gestampt

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De vrouw die zaterdagavond gewond raakte bij een mishandeling in de Helper Kerkstraat is door de daders op haar voorhoofd gestampt. Dat vertelt het slachtoffer zondagavond aan Hart van Nederland.

De mishandeling vond plaats rond 21.00 uur. Twee jongeren waren fietsen aan het omgooien. De vrouw hoorde dit en snelde naar buiten om de jongens aan te spreken. “De ene was sterk en groot en heeft mij de stoeprand afgeduwd, waarbij ik op mijn achterhoofd viel”, vertelt Jolien. De daders stampten vervolgens op het voorhoofd van het slachtoffer en schopten tegen haar slaap. De partner van het slachtoffer vertelt dat één van de daders een bivakmuts op had, dat ze beide een hoodies droegen en dat ze beide handschoenen aan hadden. “Ze waren duidelijk op boevenpad om het zo maar te zeggen.”

Kras in gezicht

Eén van de tieners is waarschijnlijk gewond geraakt. “Ik heb geprobeerd om de jongen zijn masker te pakken”, vertelt Jolien verder. “Daarbij heb ik met mijn nagels in de jongen zijn gezicht gekrast. Maar zeker weten doe ik dat niet.” Het slachtoffer werd zondag ontslagen uit het ziekenhuis. Bij haar werd een hersenschudding geconstateerd. Op de vraag of ze opnieuw in zou grijpen als ze zoiets ziet: “Ja, iemand moet het doen.”

Getuigen

De politie is ondertussen nog volop bezig met het onderzoek naar de toedracht. Men komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben, of wellicht beschikken over camerabeelden. De politie is te bereiken op telefoonnummer 0900 88 44. Of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.