Slaapboot voor tijdelijke opvang vluchtelingen gearriveerd in Stad

Foto: 112groningen.nl

In het Oude Winschoterdiep, nabij de Antwerpenbrug, is zaterdag aan het einde van de middag een slaapboot aangemeerd. Op de boot gaan vluchtelingen opgevangen worden.]

Aanleiding is de situatie in het aanmeldcentrum Ter Apel. De toestroom van nieuwe asielzoekers is de laatste tijd groter dan gemiddeld. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, COA, zoekt naar alternatieve opvangplekken, omdat alle reguliere plekken vol zitten. Eén van de oplossingen is de slaapboot waar in totaal 175 mensen kunnen slapen. De verwachting is dat de locatie aanstaande maandag open gaat, en dat deze tot eind maart volgend jaar gebruikt kan worden.

De slaapboot is de tweede locatie in de gemeente Groningen waar extra opvangplekken gerealiseerd worden. Eerder werd al bekend dat de voormalige XL-coronateststraat bij Meerstad omgebouwd wordt tot opvanglocatie voor maximaal tweehonderd vluchtelingen. Ook deze locatie gaat komende maandag open.