Sikkom-journalist Groeneveld: ‘Dreiging is nog steeds niet helemaal weg’

Foto: Wouter Holsappel

Volgens Sikkom-journalist Willem Groeneveld is de dreiging rond zijn persoon ‘nog steeds niet helemaal weg’. Dat liet de journalist vrijdagochtend weten in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

Groeneveld sprak bij Spraakmakers over de aanslag die halverwege augustus op hem en zijn vriendin werd gepleegd, toen twee mannen een molotovcocktail door een raam in zijn woning gooiden. Deze twee mannen zijn opgepakt en worden door het OM vervolgd.

Na de aanslag verbleef Groeneveld enige tijd in een ‘safehouse’. Inmiddels zijn hij en zijn vriendin weer thuis.“Maar de dreiging is nog steeds niet helemaal weg”, vertelt Groeneveld. “Ik heb daardoor nog steeds restricties in mijn vrijheid, maar ik kan daar niet te veel over zeggen.” De journalist stelt wel dat het relatief goed gaat met hemzelf en zijn vriendin: “We hebben er allebei nog wel wat last van, maar we pakken het leven zo goed en zo kwaad als het kan weer op.”

Sikkom let iets meer op de toon

Groeneveld stelt zich niet door de dreiging uit het veld te laten slaan, maar de toon van zijn artikelen iets te hebben aangepast bij zijn artikelen voor Sikkom. “We letten iets meer op de toon, maar we gaan voor 95 procent op dezelfde voet verder. Maar ik merk wel dat ik daar moeite mee heb.”

Het hele interview met Groeneveld is terug te luisteren op de website van NPO 1. Het interview met Groeneveld begint na ongeveer anderhalf uur.