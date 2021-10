Scooter in water laat duikers brandweer uitrukken naar Beijum

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Hulpdiensten rukten vrijdag aan het einde van de avond massaal uit naar de Boelemaheerd in de Groningse wijk Beijum. In het water was een scooter aangetroffen. Dat meldt incidentenfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van een voertuig te water kwam rond 23.15 uur binnen. “In het water was een scooter aangetroffen, maar van de scooterrijder ontbrak ieder spoor”, vertelt Wind. “Omdat de bestuurder wellicht nog in het water lag werden de hulpdiensten ingeschakeld.” Behalve een ambulance en de politie kwam ook de Groninger brandweer ter plaatse met de duikers en de grote hulpverleningswagen. “Hulpdiensten hebben de scooter uit het water gehaald. Daarnaast is er een zoekslag gemaakt. Daarbij werden echter geen slachtoffer aangetroffen.”

De politie doet verder onderzoek in de zaak.