Schoonmaakactie Noorderplantsoen levert 20 volle vuilniszakken op: “We zijn nog steeds nodig”

nieuws

Foto Andor Heij

De schoonmaakactie van buurtbewoners en omwonenden van het Noorderplantsoen heeft zaterdag twintig volle vuilniszakken opgeleverd. De organisatie noemt de dag een succes.

“Het ging vandaag hartstikke goed”, vertelt Tonny Evers van de organisatie. “We hadden niet zoveel deelnemers als in het voorjaar, maar toch hadden we zeker 25 mensen die op onze oproep af waren gekomen. Het leuke was ook dat er een aantal gezinnen tussen zaten en een oma die met haar kleinkind naar het Noorderplantsoen was gekomen. Er zaten ook een aantal nieuwe gezichten tussen, en dat is natuurlijk geweldig.”

Blikjes en plastic

De schoonmaakactie begon rond 11.00 uur. “De gemeente had ons spullen geleverd. De verzamelplek was bij restaurant Zondag, zij hadden koffie en thee en brownies klaar staan. Daarna zijn we het plantsoen ingetrokken. Uiteindelijk hebben we twintig vuilniszakken vol gekregen. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar herfst. Wat we zoal tegen kwamen? Heel veel blikjes en plastic. Flesjes kwamen we verrassend genoeg niet tegen. Sinds er statiegeld op flesjes zit, zie je deze afvalmaterialen bijna niet meer. We zeiden al tegen elkaar, het wordt ook tijd dat er op blikjes statiegeld komt, haha.”

Verrot dekbed

Gekke dingen kwam men niet tegen. “Het meest gekke dat we zijn tegen gekomen is een besmeurde deken en een verrot dekbed. Dat kwamen we tegen in de bosjes. Vermoedelijk is het van een zwerver geweest. Maar voor de rest viel het heel erg mee. Ook dankzij de gemeente. De gemeentemedewerkers doen ontzettend goed werk. Wij kijken echter in, achter en onder de bosjes, tijdens de reguliere schoonmaak kom je niet op deze plekken.”

Nog niet overbodig

Evers zegt dat de volgende schoonmaakactie over een half jaar plaatsvindt. “We zijn nog steeds nodig. Als we vandaag niks tegen waren gekomen, dan hadden we kunnen zeggen dat we na al die jaren overbodig zijn geworden. Maar dat is niet zo. Hopelijk hebben we komend voorjaar weer van dat geweldige weer er bij. Want dat kon vandaag niet beter.”