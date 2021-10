Schnittgerfestival eert drie componisten in hun herdenkingsjaar

nieuws

Foto: Vitold Muratov via Wikimedia Commons (CC 3.0)

‘Grootse meerstemmigheid’, dat is het thema van de achtste editie van het Schnittgerfestival, dat van 14 t/m 17 oktober in Groningen plaatsvindt.

Het festival draait rond de historische orgels van Groningen, en brengt een mix van dertien concerten en voorstellingen. Schnittger was een beroemde orgelbouwer uit Duitsland. Er zijn concerten van onder meer Bernard Winsemius, Jürgen Essl, het Luthers Bach Ensemble, het Gesualdo Consort Amsterdam en het vocale ensemble Stile Antico. De concerten worden gehouden in onder meer de Martinikerk, de Aa-kerk en Lutherse Kerk.

Het thema van het festival is geïnspireerd door drie componisten van wie een herdenkingsjaar wordt gevierd, namelijk Sweelinck en Praetorius (beide overleden in 1621) en Josquin (overleden in 1521).