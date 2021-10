Schaatsteam IKO uit Groningen verlengt contract met hoofdsponsor

nieuws

Foto: Jefry Deuze / Team IKO

Team IKO, het schaatsteam van de gebroeders Erwin & Martin ten Hove uit Groningen, heeft de samenwerking met hoofdsponsor IKO Insulations met vier jaar verlengd.

De producent van dakbedekking en isolatiemateriaal blijft in ieder geval tot en met de Olympische Spelen van Milaan in 2026 verbonden aan het schaatsteam. IKO is sinds de zomer van 2017 al de naamgevend hoofdsponsor van het schaatsteam waar dit seizoen onder andere Jorien Ter Mors, Esmee Visser, Jan Blokhuijsen en Bart Swings onderdeel van zijn.

Naast de verlenging van de samenwerking gaan het team en het isolatiebedrijf gezamenlijk op zoek naar een tweede hoofdsponsor. Met deze extra financiële impuls wil het team de sportieve faciliteiten voor de ploeg naar een nog hoger niveau brengen.