‘Ruziemakende Polen’ van A28 geplukt

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben zaterdag aan het einde van de avond op de A28 tussen Groningen en Assen twee personen aangehouden. Dat meldt de politie Groningen Zuid op haar Instagram-pagina.

Bij de politie was een melding binnengekomen van een auto vol Polen die ruzie aan het maken zouden zijn. Agenten van het bureau Groningen Zuid positioneerden zich vervolgens tactisch in de buurt van het Julianaplein om de auto snel staande te kunnen houden. Terwijl zij aan het wachten waren kwam er een nieuwe melding binnen dat de bewuste auto was klemgereden door een vrachtwagen. De chauffeur van de truck had ingegrepen omdat de bestuurder van de personenauto gevaarlijk rijgedrag vertoonde.

De Groningse agenten spoedden zich daarop naar de locatie. Bij aankomst bleken de bestuurder en de bijrijder uit de personenauto te zijn gestapt, waarna zij over de snelweg renden. Dit zorgde voor een flinke chaos omdat ook het overige verkeer tot stilstand kwam. De twee werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar werden ze negatief getest op alcohol, maar positief getest op drugs. Daarop werd een bloedtest afgenomen. Het Nederlands Forensisch Instituut gaat hier onderzoek naar doen.