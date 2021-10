Ruim veertig procent van de huishoudens bestelde gratis zelftest

nieuws

Foto: Publiek Domein

Ruim veertig procent van de huishoudens in Nederland heeft de afgelopen periode een gratis zelftest besteld. Dat meldt demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid op Twitter.

Het pakket is in totaal door 3,4 miljoen huishoudens besteld. De zelftesten zijn beschikbaar gesteld door de overheid. Het ministerie van Volksgezondheid had verwacht dat ongeveer een kwart van de huishoudens zou reageren op de brief. Dit werd uiteindelijk ruim veertig procent. Men noemt de actie ook meer dan geslaagd. De verwachting is niet dat de actie een herhaling gaat krijgen.

In augustus ontvingen ongeveer acht miljoen huishoudens een brief waarmee twee zelftests besteld konden worden. Met de tests hoopte de overheid bewustwording te creëren, dat mensen voor ze naar hun werk gaan of een feestje bezoeken, zich laten testen. De gratis tests konden tot vrijdag besteld worden.

