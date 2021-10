Ruim een derde van Groningse verkeersongevallen vindt plaats in Stad

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Met 1.306 verkeersongevallen in 2020 had de gemeente Groningen de meeste verkeersongevallen van alle Noord-Nederlandse gemeenten. Dat blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van de politie en Rijkswaterstaat.

In de provincie vonden veertig procent van alle ongelukken plaats in de Stad. In totaal kenden drie ongevallen een dodelijke afloop en bij 290 ongelukken was letsel te betreuren. Ook in deze laatste categorie voert Groningen de boventoon in het noorden.

Met 5,6 ongelukken per 1.000 mensen komt Groningen echter niet bovenaan in de lijst van Noord-Nederlandse gemeentes. In de gemeente Opsterland waren 6,5 ongelukken per duizend inwoners. De meest verkeersveilige gemeente in Groningen is Westerwolde: hier gebeurde vorig jaar 4 verkeersongevallen per 1.000 inwoners.