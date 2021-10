Ruim 5.300 handtekeningen tegen te hoge Gerrit Krolbrug

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De tegenstanders van een te hoge Gerrit Krolbrug hebben ruim 5.300 handtekeningen opgehaald. De handtekeningen worden maandagavond aangeboden aan de gemeenteraadsfracties.

“Het is de laatste kans om de gemeenteraadsleden te overtuigen, want woensdag wordt er over besloten”, aldus Chris van Malkenhorst van het Gerrit Krolbrug Comité. Het comité heeft de afgelopen week handtekeningen bij de brug over het Van Starkenborghkanaal verzameld.

Rijkswaterstaat en een meerderheid van de gemeenteraad willen een brug van 4,5 meter hoog. De omwonenden willen een brug van 3 meter hoog, omdat die anders te steil zou worden.

De Gerrit Krolbrug moet vervangen worden, omdat een vrachtschip in mei de brug ramde. De brug is inmiddels weggehaald. Alleen de loop en fietsbruggen zijn toegankelijk.