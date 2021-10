“Ruim 200 mensen zoeken in Engelbert naar dader van de moord op Romeinse soldaat”

nieuws

Foto: Nathalie Kuilder

Het avondje levend Cluedo in Engelbert is zaterdagavond een groot succes geworden. De organisatie laat weten dat ruim 200 mensen mee hebben gedaan.

“De ruim 200 deelnemers waren verspreid over 44 teams”, vertelt Nathalie Kuilder van de organisatie. “Vanaf 18.00 uur konden zij terecht in ons Multifunctioneel Centrum in het dorp. Daar werden om 19.00 uur de elf karakters voorgesteld en werd iets verteld over de achtergrond. De teams kwamen daardoor beslagen ten ijs om de zoektocht goed te kunnen vervullen. Daarna gingen de karakters naar de verschillende decors in het dorp waarna, onder het luiden van de kerkklokken, de avond kon beginnen.”

Moord op de Romeinse soldaat

Het verhaal waar alles om draaide speelde zich af in het jaar veertig na Christus. Het is de tijd van de Romeinen en de Germanen. Een dappere dorpsbewoner heeft de aanvoerder van de Romeinen vermoord en heeft daarmee voorkomen dat Noord-Nederland in Romeinse handen zou vallen. Maar wie was deze held? Wie heeft de moord gepleegd? “Dat was precies de vraag die de deelnemers moesten zien te beantwoorden. Toen het 19.00 uur was zag je iedereen richting de verschillende decors, die verspreid door het dorp stonden opgesteld, snellen om vragen te stellen aan de karakters. En weet je wat het leuke was? We hadden hele jonge, maar ook oudere deelnemers. Het is echt een sociaal feestje.”

Deelnemers moesten vragen stellen aan elf karakters om de waarheid te kunnen achterhalen. De elf karakters werden gespeeld door leden van de Groninger Improvisatie Formatie, GIF. Foto: Nathalie Kuilder

Juiste antwoord

De teams hadden tot 21.00 uur de tijd. “Toen werden de decors gesloten en werd iedereen weer verwacht in het MFC. Daar kreeg iedereen nog een half uur de tijd om alles op een rijtje te zetten en om het antwoord in te leveren. Uiteindelijk is het heel goed gegaan, want van de 44 teams wisten er 31 het juiste antwoord te geven. Dan kun je zeggen, het moet moeilijker, maar aan de andere kant wil je het deelnemers ook niet al te moeilijk maken. Het blijft een spel.”

Prijzen

De winnaars konden rekenen op mooie prijzen. “We hadden twee verschillende prijzen die bestonden uit zelfgemaakte houten zwaarden. Echte collectoritems dus. Behalve voor het juiste antwoord op het moordmysterie kon er ook een prijs worden gewonnen met het oplossen van puzzels, die in het dorp waren te vinden. Hoe belangrijk de prijzen zijn? Het is niet de eerste keer dat we dit organiseren, en als je door het dorp loopt zie je her en der dat er mensen heel trots hun prijzen hebben uitgestald in de vensterbank. Dus het heeft zeker wel waarde, haha.”

Volgend jaar weer

De bedoeling is dat er volgend jaar weer een editie gehouden gaat worden. “Dit was zo’n succes, en we hebben zoveel leuke reacties gekregen dat we dit volgend jaar weer gaan organiseren. Er zijn ook al ideeën voor het script wat we dan willen gaan behandelen. Dus mensen die dan deel willen nemen doen er verstandig aan om onze pagina’s goed in de gaten te houden.” Of er dan ook ruimte is voor meer deelnemers: “Nee, tweehonderd vinden wij een prima aantal. Het moet overzichtelijk en behapbaar blijven. Dus dat gaan we niet uitbreiden.”