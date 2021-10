RuG noemt gedrag na Vindicat-feest onacceptabel, en wil weten wat er precies gebeurd is

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, noemt wat er vrijdagavond gebeurd is op Kardinge, na afloop van een Vindicat-feest, onacceptabel. Dat laat de RuG aan verschillende media weten.

Na afloop van een feest bij het Zilvermeer besloten feestgangers terug naar de stad te gaan. In de lijnbussen van Qbuzz werden vervolgens vernielingen gepleegd. Zo werd er alcohol gedronken, sigaretten opgestoken, noodhamers verwijderd en werden noodknoppen ingedrukt. Vervoerder Qbuzz sprak zaterdag van intimiderend gedrag richting buschauffeurs en overige reizigers. De politie moest ter plaatse komen om opstootjes te sussen. Niemand werd aangehouden.

“Het wangedrag zoals het in de media wordt beschreven is onacceptabel”, meldt een woordvoerder van de RuG. “Maar het is belangrijk om eerst uit te zoeken wat er precies is gebeurd, wat de feiten zijn. Er gaat spoedoverleg volgen, samen met Vindicat, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen. Dan zetten we alles op een rij, en dan gaan we kijken wat de gevolgen zijn.”