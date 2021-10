‘RUG loopt miljoen euro per jaar mis door stoppen van instroom uit Saoedi-Arabië’

nieuws

Het Amphia Ziekenhuis in Breda . Foto: G.Lanting - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14577765

De instroom van nieuwe studenten geneeskunde uit Saoedi-Arabië ligt stil. Daarmee loopt de medische faculteit van de RUG een miljoen euro aan inkomsten per jaar mis. Dat meldt de Universiteitskrant.

Vanwege de coronapandemie was de instroom van nieuwe studenten uit Saoedi-Arabië afgelopen jaar al niet mogelijk, maar ook dit jaar blijven ze thuis. Volgens de medische faculteit komt dit niet alleen door Covid-19, maar ook door een herziening van het scholarship-programma in Saoedi-Arabië.

De RUG loopt nu 32.000 euro per student mis, terwijl die inkomsten wel waren opgenomen in eerdere begrotingen. Dankzij een overeenkomst met de Koning Faisal Universiteit om hier artsen op te leiden, kwamen jaarlijks 15 tot 20 studenten uit dat land naar Groningen.

De overeenkomst levert de RUG per lichting 480 tot 640 duizend euro per jaar op. De studie duurt in totaal zeven jaar. Omdat twee lichtingen nu niet komen, betekent dat een jaarlijkse inkomstenderving van ongeveer een miljoen euro. Het is niet bekend of de studenten volgend jaar wel naar Groningen komen.