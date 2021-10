RUG begint academisch instituut voor werk en zingeving

nieuws

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

Aanstaande donderdag lanceren de Rijksuniversiteit Groningen en AOG Contractonderwijs de ‘Emmius School voor werk en zingeving’. De onderwijsinstellingen zijn daarmee de eerste in Nederland met academische programma’s op dit gebied.

Organisaties worden steeds geconfronteerd met grote maatschappelijke veranderingen en zijn daardoor genoodzaakt de betrokkenheid bij en van medewerkers te vergroten. Welzijn, integriteit en diversiteit zijn daardoor niet langer softe thema’s, maar in toenemende mate noodzakelijke voorwaarden om organisaties te laten floreren, zo stelt de RUG.

“Zingeving is niet alleen iets van religie, zingeving is van iedereen”, zo stelt professor Mladen Popović. “Organisaties zijn zich onvoldoende bewust van de grote invloed die levensbeschouwelijke en culturele achtergronden hebben op het functioneren van medewerkers. Praten over zingeving is een vak.”

Het nieuwe instituut is een samenwerking tussen de RUG en de AOG School of Management uit Groningen. “Het succes van organisaties hangt in toenemende mate af van aandacht voor welzijn, integriteit, diversiteit en de maatschappelijke betrokkenheid”, stelt Albert-Jan Postma, oprichter van AOG. “Om organisaties de juiste handvatten te bieden daar op een goede manier mee om te gaan, hebben we samen met de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap het initiatief genomen voor Emmius.”

Emmius gaat van start met een leergang Mentor Zingeving. In september 2022 volgt dan de academische master Werk en Zingeving, bedoeld voor werkenden. In september van dit jaar startte bij GGW al een voltijd-master voor studenten.